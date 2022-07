A nova ministra da Economia da Argentina, Silvina Batakis, disse nesta segunda-feira que o país está comprometido com o cumprimento do acordo assinado em março com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para refinanciar a dívida com a instituição, algo que gerou fortes divisões dentro do partido governista.

"É um acordo que assinamos como Estado e temos que cumpri-lo", disse Batakis em entrevista coletiva em Buenos Aires para anunciar suas primeiras medidas uma semana após tomar posse.