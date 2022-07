Uma nova onda de calor chega nesta segunda-feira à Itália, com temperaturas de até 42 graus Celsius nas regiões de Vale do Pó, Toscana, Úmbria e Lazio, no norte e centro do país, que está passando por sua pior seca nos últimos 70 anos.

A chegada das massas de ar quente do Saara deve "causar temperaturas recordes em muitas cidades", afirmou o meteorologista e fundador do portal ilMeteo, Antonio Sanò.