Os candidatos à presidência do Peru, Pedro Castillo e Keiko Fujimori, estão tecnicamente empatados, com 42,6% e 41,7%, respectivamente, segundo a pesquisa realizada pela empresa Datum, pouco mais de uma semana antes do segundo turno eleitoral, programado para o dia 6 de junho.

De acordo com a pesquisa, realizada sob a forma de simulação de voto que desconta os nulos e em branco na decisão dos resultados, Castillo, do partido de esquerda Peru Livre, perdeu 2,9 pontos percentuais em relação a outra simulação ocorrida há uma semana, enquanto Fujimori, da legenda de direita Força Popular, cresceu 1,6 ponto.