O anúncio da quarentena total em Santiago, capital do Chile, pela terceira vez desde o início da crise sanitária, levantou nesta sexta-feira vozes críticas contra as restrições e confinamento que começarão neste fim de semana coincidindo com as eleições regionais.

O Serviço Eleitoral chileno (Servel) afirmou que esta medida "não ajuda exatamente ao comparecimento dos eleitores às urnas" no segundo turno para eleger os governadores das 16 regiões do país.