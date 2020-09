A cidade de Nova York anunciou nesta quinta-feira que adiará, novamente, a volta às aulas presenciais de quase todos os alunos dos ensinos primário e secundário, exceto os de educação especial e as crianças menores, devido ao receio de um novo aumento nos casos de Covid-19.

Sendo assim, a cidade, que já foi o principal foco da pandemia no mundo, não começará as aulas presenciais na segunda-feira, como estava previsto, e passará a ter uma volta escalonada às aulas. Os alunos do primário voltarão no dia 29 de setembro e os demais, a partir de 1º de outubro.