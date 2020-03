O governador de Nova York, Andrew Cuomo, informou nesta segunda-feira que os casos de Covid-19 no estado - epicentro da pandemia da doença transmitida pelo novo coronavírus nos Estados Unidos - aumentaram quase 38% em um dia, para 20.875, como resultado da capacidade de realizar 16 mil testes por dia, superior à do resto do país e até à da Coreia do Sul proporcionalmente.

"Desde 13 de março, passamos de 1 mil testes por dia para 16 mil. É mais do que qualquer outro estado nos Estados Unidos, é mais per capita do que a Coreia do Sul, que tinha a medalha de ouro dos testes. Eles faziam 20 mil por dia em uma população muito maior, o dobro da de Nova York. Nós fazemos 16 mil testes diários, o que, se comparado com China ou Coreia do Sul, per capita, está acima", explicou Cuomo em entrevista coletiva.

O governador alegou que "os números continuarão a aumentar, porque mais testes estão sendo feitos" e explicou que 5.707 novos casos positivos foram detectados de domingo a segunda-feira, mais da metade na cidade de Nova York (3.260).

Além disso, do total de 20.875 pessos com Covid-19 em todo o estado, 157 morreram. 2.635 estão internadas e, dessas, 621 estão em unidades de tratamento intensivo (UTI).

Cuomo também assinou um pedido de emergência nesta segunda-feira para que os hospitais aumentem sua capacidade de atendimento em pelo menos 50% e destacou que o objetivo é dobrá-la. O governador disse que a maior necessidade para cumprir essa meta é conseguir "respiradores e leitos de UTI".

"O estado de Nova York tem 53 mil leitos, mas precisamos de cerca de 110 mil", frisou.

Cuomo afirmou ainda que "o maior problema de controle da densidade populacional está na cidade de Nova York" e, apesar de ontem à noite um estrito plano de quarentena ter entrado em vigor, o que força 75% dos trabalhadores a permanecerem em suas casas, espera um plano específico "voltado aos jovens e seus encontros, porque eles podem ser infectados pelo vírus e transmití-lo de forma imprudente e contra o espírito cívico".

Cuomo explicou que o estado enviará a hospitais mais de 850 mil máscaras cirúrgicas e 350 mil luvas, entre outros produtos médicos essenciais, mas também cobrou do governo federal a aplicação da Lei de Produção Defensiva para melhorar o abastecimento, argumentando que esse "é um problema em todo o país".

"(Essa lei) não representa nacionalizar cada setor, mas dizer a uma fábrica para fabricar uma certa quantidade de materiais. Não podemos esperar que eles nos ofereçam isso ou aquilo. É uma execução do poder do governo sobre o setor privado", argumentou o governador.

"Trata-se de uma emergência nacional, e as empresas serão muito bem pagas", acrescentou.

Cuomo pediu para a população tomar consciência de que a situação pode durar "vários meses" e assumiu "responsabilidade pela paralisação da economia", mas acrescentou que já está trabalhando em "um plano de retorno à economia funcional, que inclui uma estratégia de saúde pública", com questões como se todos deveriam retornar ao trabalho de uma vez ou se os jovens deveriam retornar mais cedo, bem como opções para testar segmentos da população para descobrir se desenvolveram anticorpos.

Enquanto isso, e em um tom tranquilizador, ele lembrou que "muitas pessoas pegam o vírus, até 80%, mas poucas realmente correm perigo" e, nesse sentido, pediu aos nova-iorquinos que mantenham o isolamento social, mas estejam espiritualmente conectados" e procurem "o que há de positivo em uma vida mais tranquila, mas com comida em supermercados, gasolina em postos de gasolina e nenhuma razão para ansiedade extraordinária".