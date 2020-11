O estado de Nova York cumpriu as expectativas nesta terça-feira e votou em peso no candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, segundo as projeções da imprensa americana.

Com 14% da apuração completa, Biden recebeu mais de 887 mil votos, ou 77%, bem à frente dos 262 mil do atual presidente, o republicano Donald Trump, que angariou 23%.