As fortes chuvas que atingem os estados de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos, deixaram ao menos nove pessoas mortas, entre elas, um menino de apenas dois anos, segundo informou nesta quinta-feira a polícia.

A cidade de Nova York está em situação de emergência por causa dos efeitos da tempestade e é onde foram registrados sete óbitos, nos bairros do Queens e do Brooklyn, de acordo com a emissora americana de televisão "NBC".