Com o grito de "todos os votos contam, contem todos os votos", centenas de pessoas se concentraram nesta quarta-feira nas escadarias da Biblioteca Pública de Nova York, na Quinta Avenida de Manhattan, para denunciar as tentativas do presidente Donald Trump de frear a apuração das eleições em estados decisivos.

Entre os leões que guardam as portas do edifício centenário, organizações trabalhistas, imigrantes e políticos se reuniram para mostrar rejeição ao pedido da equipe de Trump para que sejam recontados os votos no estado de Wisconsin e as ameaças de ir à justiça para interromper a contagem dos votos em Michigan e Pensilvânia.

"Estou aqui para me juntar a outros nova-iorquinos para garantir que os resultados destas eleições sejam protegidos e espero que hoje também possamos celebrar uma vitória e colocar o país de volta nos trilhos", afirmou Jehuda Webster, organizador comunitário da ONG Judeus pela Justiça Econômica e Racial.

Em ambiente festivo, junto com Webster e vários membros da organização, ativistas do RefuseFascism levaram cartazes denunciando que "a supremacia branca, a teocracia e o fascismo nunca estão legitimados" e pedindo as saídas do presidente e do vice-presidente Mike Pence.

Um dos integrantes desta organização, Travis Morales, declarou à Agência Efe que "a votação é muito importante, mas não suficiente".

"Precisamos estar nas ruas para exigir: 'Trump and Pence fora, já', porque este é um regime fascista que prende crianças em jaulas nas fronteiras e ataca violentamente os manifestantes do Black Lives Matter", disse Morales.

NÃO À VIOLÊNCIA.

Questionados sobre as medidas de segurança implementadas pelas autoridades e o medo de muitas empresas do centro da cidade de que os protesto levem a saques, ambos insistiram que a manifestação é pacífica.

O comissário da Polícia de Nova York Dermot Shea, advertiu na terça-feira que haveria "tolerância zero" por parte dos agentes para possíveis motins na cidade após o fechamento das urnas e com a chegada dos primeiros resultados.

"Não estamos aqui por causa da violência, há colegas que foram treinados para desescalonar o conflito e que estão aqui para garantir que o protesto permaneça pacífico", declarou.

Morales disse que "a fonte da violência é Trump e seus bandidos fascistas", e que a única maneira de enfrentá-los é com "milhões de pessoas nas ruas exigindo que eles saiam".

Após alguns minutos cantando canções e lendo discursos que denunciavam as ações de Trump contra o processo eleitoral, as pessoas começaram a protestar pela Quinta Avenida, escoltadas por policiais que faziam fila fora dos prédios. EFE

jfu/vnm

(foto)(vídeo)