O prefeito de Nova York, Eric Adams, anunciou nesta quinta-feira o fim do polêmico veto imposto a artistas e atletas profissionais não vacinados contra a covid-19, medida que não teve paralelo em outras cidades.

"No primeiro dia que cheguei à prefeitura, vi a regra que estabelecia que os jogadores locais tinham uma desvantagem injusta frente os que vinham como visitantes", disse o chefe do governo municipal, em entrevista coletiva concedida no estádio do New York Mets, que disputa a principal liga de beisebol dos EUA (MLB).