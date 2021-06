A prefeitura de Nova York recrutou o famoso produtor musical Clive Davis para organizar um megashow no Central Park, evento para comemorar a recuperação da cidade após a pandemia de covid-19, informou o jornal "The New York Times" nesta segunda-feira.

Ainda não há artistas confirmados, mas a intenção é reunir oito estrelas "icônicas" em uma apresentação de três horas, com a presença de 60 mil espectadores e transmissão televisionada para todo o mundo, disse Davis ao jornal.