A cidade de Nova York "reabrirá por completo", recuperando a capacidade máxima de comércio e serviços em 1º de julho, graças ao estímulo da ampla campanha de vacinação contra a covid-19, anunciou nesta quinta-feira o prefeito, Bill de Blasio.

"Estamos prontos para que lojas, empresas, escritórios, teatros sejam abertos com toda a força. Estamos vendo que as pessoas foram vacinadas em números extraordinários (...) Vai ser o verão de Nova York", disse o político no programa "Morning Joe" da rede de televisão "MSNBC".