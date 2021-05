A cidade de Nova York, que tem o maior sistema educativo dos Estados Unidos com mais de um milhão de estudantes, reabrirá totalmente suas escolas públicas em setembro sem a opção de aulas remotas que foi oferecida no último ano devido à pandemia de Covid-19, segundo anunciou nesta segunda-feira o prefeito Bill de Blasio.

Em uma entrevista à emissora de televisão "MSNBC", De Blasio destacou que os números do coronavírus "estão caindo" na Big Apple e que "não se pode ter uma recuperação total sem escolas em plena capacidade, com todos sentados nas aulas e as crianças aprendendo de novo".