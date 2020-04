O estado de Nova York, o mais impactado pela pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos, registrou neste domingo sua maior queda no número de mortes diárias, enquanto as autoridades locais definem uma reabertura em fases que poderia iniciar em 15 de maio, em áreas menos afetadas, com empresas de construção e manufatura.

"Voltamos ao ponto em que estávamos no dia 31 de março, antes do início dramático do número de casos", disse o governador Andrew Cuomo, hoje, durante sua entrevista coletiva diária, relatando 367 novas mortes - 70 a menos do que ontem - e diminuições nas internações, intubações e casos positivos.