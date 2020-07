Mais de 100 bares de Nova York foram multados neste fim de semana por descumprirem medidas de segurança contra a Covid-19, mas o estado continua "progredindo" em meio ao alarmante ritmo de contágios no restante do país, segundo o governo estadual.

O governador Andrew Cuomo informou neste domingo que as agências que monitoram o cumprimento do distanciamento social e o uso de máscaras em estabelecimentos como bares e restaurantes aplicaram 105 punições em Nova York e na região de Long Island entre sexta-feira e sábado. As sanções podem significar uma multa de US$ 10 mil ou até uma suspensão.