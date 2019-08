O Governo da Nova Zelândia anunciou nesta segunda-feira uma reforma legislativa para descriminalizar o aborto e legalizar a interrupção da gestação até as 20 semanas de gravidez.

O projeto de lei também inclui a implementação de "zonas seguras" perto das clínicas de aborto para evitar episódios de assédio ou ataques contra as mulheres por parte de opositores à legislação, segundo em comunicado do ministro de Justiça, Andrew Little.