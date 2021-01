A Nova Zelândia não planeja abrir totalmente suas fronteiras até o final do ano, apesar do avanço das vacinas no mundo, a ideia é seguir em sua política de abertura de bolhas aéreas com os países vizinhos pouco afetados pela pandemia da Covid-19.

"Podemos esperar que nossas fronteiras sejam afetadas durante a maior parte do ano. Continuaremos a desenvolver bolhas de viagens com a Austrália e o Pacífico, mas o resto do mundo representa simplesmente um risco muito alto para nossa saúde e nossa economia", disse nesta terça-feira a primeira-ministra, Jacinda Ardern, durante entrevista coletiva transmitida on-line.