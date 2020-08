O governo da Nova Zelândia anunciou nesta sexta-feira que prorrogará o confinamento na cidade de Auckland, a mais populosa do país, com 1,7 milhão de habitantes, por 12 dias, para tentar conter um surto de infecção pelo novo coronavírus, detectado há três dias, após 102 sem casos.

A medida válida especificamente para Auckland terminaria à meia-noite deste sábado, pela hora local (9h de hoje em Brasília). Além disso, a primeira-ministra Jacinda Ardern decidiu manter as restrições sociais no restante do território.