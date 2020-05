A Nova Zelândia não registrou novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, confirmando os bons resultados da estratégia inicial adotada pelas autoridades locais contra a Covid-19.

"Vamos continuar o trabalho, não podemos desperdiçar o bom trabalho feito até agora quando nosso objetivo está tão próximo e ao nosso alcance", disse a primeira-ministra Jacinda Ardern, nesta segunda-feira, durante entrevista coletiva.

A premier neozelandesa, que foi elogiada por sua boa gestão diante da pandemia, indicou que na próxima semana decidirão se vão relaxar as medidas parciais de quarentena no país, que acumula 1.137 casos confirmados e 20 mortes.

As autoridades do país implementaram progressivamente medidas restritivas no final de março, quando tiveram 28 infecções do novo coronavírus com uma quarentena rigorosa declarada no dia 25 daquele mês.

No dia 28 de abril, começaram a flexibilizar as medidas com a autorização para o reinício de 75% das atividades econômicas e comerciais, embora ainda existam restrições às atividades e movimentação.

A Nova Zelândia pretende erradicar completamente o vírus neste país de cerca de 5 milhões de pessoas enquanto se aguarda o desenvolvimento de uma vacina. EFE

wat-grc/phg