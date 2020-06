A Nova Zelândia voltará a total normalidade, a partir de terça-feira, após anúncio feito nesta segunda pela primeira-ministra, Jacinda Ardern, onde informou que o país não possui mais nenhuma pessoa infectada com a Covid-19 em seu território.

O governo neozelandês anunciou hoje o relaxamento das medidas para o nível mais baixo, o que, na prática, significa que os cidadãos possam voltar ao trabalho e retomar suas atividades diárias.

"Hoje, 75 dias depois (de declarar o nível mais alto de alerta), estamos prontos para um retorno à normalidade", declarou a premier, cuja gestão da pandemia foi elogiada internacionalmente.

A Nova Zelândia, que até o momento confirmou 1.154 casos do novo coronavírus, incluindo 22 mortos, entrou em "emergência nacional" no dia 25 de março, com apenas 50 infectados.

As medidas de restrição, uma das mais rigorosas implementadas no mundo, permitiram ao país controlar a propagação do vírus, e as autoridades de saúde da Nova Zelândia esperam declarar sua erradicação do território no próximo dia 15, quando se completa 28 dias desde que o último caso de "infecção local por fonte desconhecida".

"Estamos confiantes de que, por enquanto, eliminamos a transmissão do vírus na Nova Zelândia. Mas a eliminação não é uma questão de tempo, é um esforço sustentado", alertou Jacinda Ardern, anunciando a retomada da atividade econômica pelo menos um pouco abaixo dos níveis normais.

A Nova Zelândia, como quase todos os países, foi atingida economicamente pela pandemia da Covid-19 que ameaça criar uma profunda crise econômica global.