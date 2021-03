As autoridades sanitárias do Chile anunciaram nesta segunda-feira novas medidas de confinamento para combater o aumento das infecções que o país sofre e a partir da próxima quinta, cerca de 74% da população do país estará em quarentena.

As novas restrições afetam 42 comunas (cidades ou setores de cidades) em todo o país e farão com que 13,7 milhões de pessoas - dos 19 milhões que habitam o país - sejam confinadas a partir da próxima quinta.