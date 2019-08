As pesquisas mais recentes de intenção de voto para as primárias de 11 de agosto na Argentina confirmam um cenário de polarização entre o presidente Mauricio Macri, que tenta ser reeleito, e o peronista Alberto Fernández, com uma leve diferença a favor do opositor.

De acordo com uma pesquisa da empresa de consultoria Giacobbe & Associados, divulgada nesta sexta-feira, Fernández, candidato da Frente de Todos e que conta com a ex-presidente Cristina Kirchner como candidata a vice, tem intenção de voto de 40%, contra 38,5% de Macri, da coligação Juntos pela Mudança.