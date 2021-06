A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela empresa americana Novavax tem se mostrado segura e eficaz em pacientes considerados de "alto risco" e contra as principais novas variantes do vírus.

De acordo com um comunicado divulgado nesta segunda-feira pela empresa sediada em Maryland, o imunizante, ainda em estudos de fase 3, demonstrou ser 93% eficaz contra as principais variantes do vírus que circulam hoje e 91% eficaz no caso de pacientes de alto risco.