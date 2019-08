Nove dos migrantes que estão há 19 dias retidos no navio da ONG "Open Arms" se jogaram nesta terça-feira no mar para chegar a nado ao porto de Lampedusa, localizado a cerca de 800 metros da embarcação, que depois foram resgatados pelos socorristas.

"Nove pessoas se jogaram no mar para tentar chegar à costa de Lampedusa. Nossos socorristas e a Guarda Costeira italiana estão tentando resgatá-los. A situação está fora de controle", escreveu a ONG espanhola nas redes sociais, onde também postou um vídeo no qual se é possível ver várias pessoas com coletes salva-vidas na água.