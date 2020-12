O mês de novembro de 2020 foi o mais quente no mundo, ultrapassando em 0,13 graus os de 2016 e 2019, que tinham registrado as temperaturas mais elevadas até agora, conforme anúncio feito nesta segunda-feira pelo Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas do Copernicus.

O Copernicus indicou em seu boletim mensal que a temperatura global no mês tem sido 0,77 graus superior à média dos meses de novembro no período 1981-2010, tomado como referência.