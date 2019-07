"Oasis", uma parceria do porto-riquenho Bad Bunny com o colombiano J Balvin, se tornou o primeiro álbum latino-americano na história a entrar com todas as faixas na lista "Global 100 Chart" do Spotify e a estrear como número 1 nas paradas da Apple Music em 20 países.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela Universal Music Latin Entertainment. Em comunicado, a gravadora detalhou que "Oasis" chegou ao número 1 na lista da Apple Music no mercado latino de Estados Unidos, México, Espanha, Colômbia e República Dominicana, entre outros países.