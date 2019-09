O número de vítimas pelo atentado talibã ocorrido na quinta-feira, contra um hospital com um carro-bomba carregado de explosivos no sul do Afeganistão, agora soma 39 mortos e 184 feridos - 40 estão em estado grave -, depois que os serviços de resgate recuperam vários corpos entre os escombros.

"Infelizmente, depois de coordenar as informações, podemos confirmar que no ataque desumano de ontem, 39 pessoas foram mortas e outras 189 ficaram feridas", afirmou nesta sexta-feira à Agência Efe, Gul Islam Seyal, porta-voz do governador da província de Zabul, onde o atentado.