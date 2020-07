O novo ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Francisco Bustillo, afirmou nesta segunda-feira, durante a apresentação das linhas que seu próximo governo seguirá, que Venezuela vive "uma ditadura", ao contrário dos seus antecessores.

"De acordo com o direito internacional público, normas democráticas, minha própria convicção, a do presidente da República, a de todo o governo, não tenho dúvidas de que a de qualquer habitante nascido na terra de Artigas (herói do Uruguai): com liberdade não ofendo nem temo, a Venezuela é uma ditadura", enfatizou.