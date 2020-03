Os governos de Camarões e Togo confirmaram nesta sexta-feira casos positivos do novo coronavírus, elevando para nove o número total de países africanos afetados pela epidemia.

No caso de Camarões, a pessoa infectada é um francês de 58 anos que chegou a Yaoundé em 24 de fevereiro, segundo um comunicado do Ministério da Saúde Pública. Ele está isolado no hospital central da capital, e o governo garantiu à população que foram tomadas todas as medidas para conter qualquer risco de propagação do vírus.

No Togo, a mulher contaminada é uma cidadã togolesa de 42 anos, residente na capital, Lomé, que viajou entre 22 de fevereiro e 2 de março para Benim, Alemanha, França e Turquia. Ela também foi colocada em isolamento, e está fora de perigo.

Além disso, todas as pessoas que tiveram contato com a paciente foram identificadas e colocadas em quarentena, segundo comunicado emitido pelo governo, que pediu para que a população mantenha a calma e respeite as medidas de prevenção recomendadas.

No total, há nove países africanos com ao menos uma pessoa infectada: Argélia, Camarões, Egito, Marrocos, Nigéria, Senegal, África do Sul, Togo e Tunísia.