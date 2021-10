O governo do Peru oficializou nesta quinta-feira a formação do novo gabinete de ministros, que é liderado por Mirtha Vásquez e teve como primeiro compromisso na agenda uma reunião com o presidente do país, Pedro Castillo.

As nomeações da primeira-ministra e dos demais 18 titulares de pasta foram publicadas no diário oficial "El Peruano", assim como as resoluções que confirmaram as renúncias do gabinete anterior, presidido por Guido Bellido.