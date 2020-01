As forças de segurança da Argélia libertaram nesta quinta-feira 76 pessoas detidas durante os 11 meses de protestos contra o governo do país, movimento que ficou conhecido como Hirak.

O Comitê Nacional para a Libertação dos Detidos (CNLD) informou que entre os ativistas soltos hoje está o militar Lakhdar Bouregaa, um dos fundadores da Frente de Forças Socialistas (FSS), o primeiro partido de oposição da Argélia. Ele, porém, ainda será julgado no próximo dia 12 de março.

Jornalistas e conhecidos ativistas que apoiam o Hirak também foram libertados hoje pelo governo da Argélia. A expectativa é que outros presos deixem as prisões até o domingo.

A libertação dos presos coincidiu com o anúncio da composição de um novo governo e foi interpretada por integrantes do Hirak como um "ato de boa vontade" por parte de Abdelmejid Tebboun, que assumiu como presidente do país e é contestado pela oposição.

O novo governo mantém ministros-chaves do grupo transitório que comandou a Argélia depois da renúncia de Abdelaziz Bouteflika. O agora ex-presidente deixou o cargo após 20 anos no poder devido aos protestos liderados pelo Hirak e à pressão das Forças Armadas.

Os protestos contra Bouteflika começaram no dia 22 de fevereiro. Desde a queda do ex-presidente, milhares de argelinos foram às ruas do país duas vezes por semana para exigir a saída do regime militar que tutelou a transição e a libertação dos manifestantes presos.

O chefe do Exército, general Ahmed Gaïd Salah, tornou-se o homem forte do país depois de forçar a renúncia de Bouteflika. Ele morreu no último dia 23 de dezembro, vítima de um problema cardíaco, depois de promover uma campanha de "limpeza" que levou à prisão dezenas de políticos, militares do alto escalão, jornalistas e empresários considerados próximos ao ex-presidente.

Entre os presos estão Said Bouteflika, irmão de Abdelaziz e considerado por muitos como o responsável pelo governo devido às condições de saúde do ex-presidente, e os ex-primeiros-ministros Ahmad Ouyahia e Abdelmalek Sellal. Todos os três foram julgados e condenados por corrupção, conspiração e abuso de poder.

Apesar da recente eleição de Tebboun, membro do aparato que domina a Argélia desde a independência do país em 1992, e da escolha de um novo primeiro-ministro sem vínculos com Bouteflika, os protestos contra o governo foram mantidos.