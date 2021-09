O novo iPhone 13, que chega às lojas na próxima sexta-feira ao preço de US$ 799 dólares (cerca de R$ 4,3 mil), é um smartphone construído com base no bem sucedido modelo anterior, o 12, com poucas alterações no design e melhorias no desempenho de peças específicas como a câmera e a bateria.

Parece que a lógica da Apple ao criar seu novo telefone seguiu a premissa de não mexer no que está funcionando - o 12 tem sido o celular mais vendido da empresa nos últimos anos - e à primeira vista as mudanças são quase imperceptíveis.