A agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos (FDA) aprovou nesta quarta-feira um novo antibiótico contra um tipo resistente de tuberculose pulmonar, uma das doenças infecciosas mais letais do mundo.

Em comunicado, a agência, que integra o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, informou ter autorizado o uso do antibiótico pretomanida combinado com as substâncias bedaquilina e linezolida para o tratamento da doença.