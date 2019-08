O novo ministro da Economia da Argentina, Hernán Lacunza, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente do país, Mauricio Macri, e disse que trabalhará nas prioridades estabelecidas por eles no encontro.

Lacunza não quis dar detalhes sobre que medidas serão tomadas, mas prometeu que organizará um evento amanhã para repassar de "maneira organizada" aos cidadãos os últimos movimentos do governo sobre a política econômica do país.