O novo ministro de Esportes da Rússia, Oleg Matitsin, pediu nesta sexta-feira aos atletas e treinadores que combatam o uso de substâncias proibidas antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, do qual o país esta suspenso devido a uma punição da Agência Mundial Antidoping (Wada).

"Os atletas devem ser saudáveis e, juntamente com seus treinadores, reduzir a zero os riscos de doping", declarou o ministro na primeira grande entrevista coletiva desde que assumiu o cargo.

Matitsin, empossado no mês passado, lembrou que o esporte da Rússia, particularmente o atletismo, tem estado no olho do furacão por causa dos escândalos de uso de substâncias proibidas nos últimos cinco anos.

"É por isso que ainda temos de provar que os nossos êxitos não se baseiam no doping, mas no trabalho de treinadores, técnicos e atletas", destacou o ministro, que afirmou que a Rússia tem consciência da seriedade da luta contra o doping e está trabalhando ativamente para garantir um desporto limpo.

"No que diz respeito ao restabelecimento das relações com a Wada, a cooperação é construtiva. Os atletas devem se submeter ao número necessário de exames. Vamos trabalhar nisto com a Rusada (agência russa antidoping)", disse.

O novo ministro lembrou também que a Rússia organizou recentemente a última Copa do Mundo de futebol e o Mundial de atletismo, além da Universíade de 2013, em Kazan, e a os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, em Sochi. "Muitas destas competições foram consideradas as melhores da história", salientou.

Matitsin declarou também que os atletas do país continuarão treinando e, na véspera dos Jogos de Tóquio, se concentrarão no Extremo Oriente russo, perto do Japão.

"Não devemos perder tempo analisando o que já está feito. No que diz respeito aos problemas relativos à participação nos Jogos Olímpicos, estamos convencidos de que temos todos os motivos para defender os nossos atletas. O objetivo é que a nossa bandeira e o nosso hino estejam presentes nos Jogos. Espero que os nossos atletas conquistem muitas vitórias", disse.