O Sítio Burle Marx, o jardim botânico brasileiro com uma das maiores coleções de plantas tropicais e subtropicais do mundo, acredita que seu reconhecimento nesta terça-feira como Patrimônio Mundial da Unesco aumenta ainda mais seu compromisso com a preservação destas espécies.

"Além da satisfação de estar listado entre os mais importantes bens culturais do mundo, o reconhecimento também implica uma série de responsabilidades de preservação ambiental", disse Claudia Storino, diretora do Sítio Burle Marx, à Agência Efe.