Em meio a incertezas sobre sua futura gestão, temores alimentados por uma campanha adversária que o tachou de "comunista", Pedro Castillo, que tomará posse como presidente do Peru na quarta-feira, enfrenta o desafio de dissipar as preocupações em um país polarizado e atingido pela crise da pandemia de covid-19.

Após um longo e exaustivo segundo turno das eleições de 6 de junho contra Keiko Fujimori, Castillo assumirá a missão de passar do discurso de campanha para a administração de um país complexo e com uma oposição política que o desafiará desde o início do mandato.