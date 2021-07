O novo primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry. EFE/Jean Marc Herve Abelard

O novo primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, prometeu dialogar de maneira sincera com a oposição e outros setores da sociedade civil para buscar uma solução para a crise desencadeada pelo assassinato do presidente Jovenel Moise.

Em um discurso em sua cerimônia de posse, Henry prometeu realizar reuniões com os mais diversos grupos para buscar o que definiu como "um acordo inclusivo".