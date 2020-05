Um novo surto do novo coronavírus em uma conhecida região de vida noturna de Seul preocupa as autoridades da Coreia do Sul no momento em que o país asiático acaba de ativar uma nova fase de distanciamento mais branda devido à queda de infecções.

Ainda nesta sexta-feira, 13 novos casos relacionados a esse surto foram relatados no conhecido bairro de Itaewon, chegando a um total de 15 infecções de Covid-19.