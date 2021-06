Um surto de covid-19 entre jovens espanhóis que comemoravam na ilha turística de Maiorca o fim do período escolar ultrapassa mil casos da doença, e quase 4,8 mil pessoas foram colocadas em quarentena naquele que já é considerado o foco mais preocupante na Espanha durante toda a pandemia do novo coronavírus.

Os contágios, 1.167 confirmados até o início da noite ddesta terça-feira, foram registrados em grande parte do país, com 11 de suas 17 regiões afetadas. Também se proliferaram as críticas populares tanto sobre a irresponsabilidade de alguns jovens como sobre a negligência de algumas autoridades.