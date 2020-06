Os cerca de 700 habitantes de um prédio habitacional em Gottingen, na Alemanha, estão em quarentena a partir desta quinta-feira, após a confirmação de aproximadamente 100 casos de Covid-19 no local, afirmaram as autoridades locais.

A medida foi adotada porque se considera que entre os habitantes de todo o edifício existe uma alta probabilidade de infecção por contato direto com os vizinhos.

Com isso, a taxa de infecções na última semana na cidade é de 44,86 por 100 mil habitantes; isto é, perto de 50 por 100 mil habitantes, um limite a partir do qual se considera que parâmetros especiais devem ser estabelecidos.

Esse surto surge na sequência do detectado nesta semana em sete prédios residenciais no popular bairro de Neukolln, em Berlim, onde 370 casas foram colocadas em quarentena.

Juntamente com esses casos entre edifícios residenciais, o alarme também foi acionado no país devido às infecções que apareceram entre trabalhadores de matadouros e fábricas de produtos à base de carne. O caso mais recente ocorreu em Gutersloh, no oeste do país, com 650 positivos, segundo as autoridades de saúde locais alertaram ontem. EFE

