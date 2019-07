Um terremoto de magnitude 7,1 na escala Richter sacudiu novamente nesta sexta-feira o sul da Califórnia, tornando-se no mais forte a atingir a região nas últimas horas, de acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês).

O tremor ocorreu a uma profundidade de 0,9 km, às 20h33 (horário local, 0h19 de Brasília, no sábado) e o epicentro foi localizado a 17 quilômetros de Ridgecrest, uma cidade de aproximadamente 30 mil habitantes, a 250 quilômetros de Los Angeles, onde o abalo sísmico foi sentido.