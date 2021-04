Após cinco anos de pesquisas, geólogos da Universidad de Chile descobriram um vulcão ativo na Patagônia chilena, com 5 mil anos de idade e que eles chamaram de 'Mate Grande', em homenagem à cultura do mate que existe na região.

A prestigiosa revista "Nature Scientific Reports" publicou nesta semana o estudo "Falha cortical do arco intravulcânico Liquiñe-Ofqui de deslizamento rápido na subducção do ponto triplo do Chile", no qual é relatada a existência do novo vulcão em Aysén, 1,4 mil quilômetros ao sul de Santiago.