Pelo menos 18 civis morreram nesta segunda-feira em uma nova onda de bombardeios realizados pelas forças armadas do governo da Síria e da aliada Rússia nas províncias de Idlib e Aleppo, no norte do país árabe, segundo a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Quase 100 bombardeios aconteceram nas duas províncias. Pelo menos sete civis morreram na cidade de Yebala, no sul de Idlib, local mais afetado pelos ataques, segundo o Observatório.