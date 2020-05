O número de infecções diárias confirmadas por Covid-19 na Rússia permanece estável em pouco mais de 10 mil e o número total de casos desde o início da epidemia agora é de quase 160 mil, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelas autoridades de saúde do país.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 10.559 novos casos do novo coronavírus, com 86 novos óbitos, elevando o número total de infecções confirmadas até o momento para 165.929 e o número de vítimas para 1.537, de acordo com dados publicados no site do governo "stopkoronavirus.rf".

No último domingo, a Rússia registrou 10.663 pessoas diagnosticadas em um único dia, o maior número diário até agora, e desde então o aumento de casos por dia é superior a 10 mil, mas sem exceder o recorde do dia 3.

"O aumento diário (em casos) na Rússia é de 7,9%. Se falarmos de doenças respiratórias e pneumonia, esse indicador é estável: 51% dos casos leves, 38% de gravidade média e 11% de gravidade grave", afirmou a principal infectologista do Ministério da Saúde da Rússia, Elena Malinnikova.

Segundo a especialista, o aumento de casos não influenciou a proporção de doentes graves, que, ressaltou, "são os mais importantes para o sistema de saúde".

Moscou continua sendo de longe o principal foco de infecção do país, com mais da metade dos casos e mortes por Covid-19, 85.973 e 866, respectivamente. EFE

bsi/phg