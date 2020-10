8 out 2020

EFE Stepanakert (Nagorno Karabakh) 8 out 2020

O enclave separatista de Nagorno Karabakh foi palco nesta quinta-feira de novos combates no norte e no sul da região, nos quais, segundo o Ministério da Defesa da autoproclamada república, as forças locais travam os ataques inimigos.

"Durante a noite, a situação estava tensa, mas estável. A situação tático-operacional não sofreu mudanças significativas", disseram as autoridades de Karabakh.