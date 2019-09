As autoridades da França divulgaram neste sábado que 163 pessoas foram presas em Paris, em nova jornada de protestos, em que os "coletes amarelos" voltaram às ruas, e ainda houve um ato em defesa do clima e outro contra a reforma da previdência no país.

Os principais tumultos registrados até às 17h locais (12h de Brasília), aconteceram na manifestação dos "coletes amarelos", que não chegou a ser autorizada pelo poder público. Esta foi a 45ª jornada do grupo, que foi dispersado com uso de gás lacrimogêneo pela polícia.