A "número dois" do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Wendy Sherman, fará uma visita de dois dias à China, a partir do próximo domingo, para se reunir com diplomatas chineses, naquela que será a visita de maior destaque até agora ao gigante asiático do governo de Joe Biden.

A viagem de Sherman, anunciada nesta quarta-feira pelo Departamento de Estado em um comunicado, ocorre em um momento de forte tensão entre as duas potências, poucos dias depois de Washington acusar a China de estar por trás do ciberataque global contra a Microsoft no mês de março.