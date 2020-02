Outras dez pessoas que estão a bordo do cruzeiro em quarentena no litoral de Yokohama, no Japão, foram infectadas pelo novo coronavírus chinês, o que eleva o número de casos confirmados dentro da embarcação a 20.

O Ministério da Saúde do Japão informou nesta quinta-feira (data local) que depois de uma segunda rodada de exames realizadas em 71 das cerca de 3,7 mil pessoas que estão no cruzeiro (2.666 passageiros e 1.045 tripulantes) houve dez casos confirmados.

O navio, que ontem se afastou da costa de Yokohama para realizar tarefas de tratamento de águas residuais, voltou a ancorar no porto da cidade. As pessoas identificadas pelas autoridades serão levadas hoje a hospitais da região.

O governo do Japão pediu que as demais pessoas a bordo do cruzeiro permaneçam no navio por 14 dias, período máximo de incubação do vírus.

Foram colhidas mostras de sangue de 273 pessoas que estão no cruzeiro Diamond Princess e apresentaram sintomas parecidos aos provocados pelo vírus. Os exames estão sendo analisados, segundo as autoridades locais, de forma sequencial.

O Diamond Princess está em quarentena desde segunda-feira após a confirmação de um dos passageiros, um homem, de 80 anos, oriundo de Hong Kong, estava com o vírus.