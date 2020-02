As autoridades do Japão confirmaram nesta sexta-feira (data local) que detectaram 41 novos casos de coronavírus em um cruzeiro que está em quarentena no porto da cidade de Yokohama, ao sul de Tóquio.

Com as informações divulgadas hoje, o número de pessoas com o vírus no cruzeiro Diamond Princess subiu para 61. Já os casos registrados no Japão chegam a 76.

A embarcação está em quarentena desde segunda-feira, com cerca de 2,7 mil passageiros e 1 mil tripulantes a bordo. As autoridades do Japão pediu que todos fiquem no cruzeiro por duas semanas, período de incubação do vírus.